TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後9時49分に、大雨警報（土砂災害）を七尾市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・七尾市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表 13日21:49時点

能登では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　14日明け方から14日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　14日未明

■珠洲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　14日未明

■志賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　14日明け方

■穴水町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　14日未明

■能登町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　14日未明