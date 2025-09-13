【大雨警報】石川県・七尾市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表 13日21:49時点
気象台は、午後9時49分に、大雨警報（土砂災害）を七尾市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表しました。
能登では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
14日明け方から14日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 14日未明
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日未明
■志賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日明け方
■穴水町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 14日未明
■能登町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日未明