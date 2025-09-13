ジェコ、ナインゴラン、サラーがいた9年前 黄金期ユーヴェさえいなければ、ローマはスクデットを獲れていた？「当時のユヴェントスは無敵」
2011-12シーズンから2019-20シーズンまでセリエA9連覇を果たしたユヴェントス。当時は他クラブも懸命にユヴェントスを追いかけたが、なかなか牙城を崩せなかった。
この期間、3度2位でフィニッシュしたローマもその1つだ。そしてその悔しさを味わった選手の1人に、元ベルギー代表MFラジャ・ナインゴランがいる。
ナインゴランは何かとお騒がせな人物ではあるが、MFとしての完成度は極めて高かった。ローマは2016-17シーズンを2位で終えているが、当時全盛期にあったナインゴランはリーグ戦だけで11ゴールを記録。伊『Gazzetta dello Sport』によると、ナインゴランはユヴェントスがあそこまで強くなければローマがスクデットを獲れたと振り返る。
2016-17シーズンはFWエディン・ジェコがリーグ戦で29ゴール、サラーも15ゴールを挙げるなど、リーグ戦での得点数90ゴールは優勝したユヴェントスより多かった。しかし当時のユヴェントスは試合巧者で、最終的にローマは4ポイント差で2位フィニッシュとなっている。
確かに時代が違えば優勝できていた可能性があり、当時のローマもかなり良いチームにまとまっていたと言える。