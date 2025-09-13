マンチェスター・ユナイテッドではなかなか安定したパフォーマンスを見せられなかったGKアンドレ・オナナは、トルコのトラブゾンスポルにレンタル移籍することが決まった。



オナナがインテルからマンUへ加入したのは2023年夏のことで、2022-23シーズンにはインテルの守護神としてチャンピオンズリーグ決勝も経験していた。当初はオナナへの期待も大きかったはずだ。



しかし、マンUでは評価が伸びなかった。チーム全体が混乱状態にあったことも影響しているかもしれないが、オナナにとっては苦しい2年間だっただろう。





英『Daily Mail』によると、マンU指揮官ルベン・アモリムはオナナにクラブ独特のプレッシャーがあったのではないかと語り、トルコへ向かうオナナへエールを送っている。「アンドレがインテルで素晴らしいシーズンを過ごしていたのを見ていた。クオリティは確かに高いが、このクラブでは状況が厳しくなっていくこともある。ユナイテッドでは細部までプレッシャーがかかるし、時に過酷な状況に陥る。だから変化が必要な時もあるんだ。彼も変化が必要と理解していたと思う。理由を説明するのが難しい時もある。いくつかの不運は彼にとっても、我々にとっても辛いものだった。アンドレの幸運を祈っている。彼は本当にハードワークし、チームを助けようとしてきた」オナナはインテルで足下の技術もあるGKとの評価だったが、インテルとマンUでは環境が違ったか。チームも変革期にあり、オナナはトルコの地から再出発することになる。