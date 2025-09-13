「まだビッグクラブ相手にゴールを挙げていない。彼は実質的に実績のない選手」 元ドイツ代表ラームはドイツの若きストライカーを“9000万ユーロ”で獲得したニューカッスルに疑問符
バイエルンのレジェンドであり、元ドイツ代表DFフィリップ・ラーム氏は今夏シュツットガルトからFWニック・ヴォルテマーデ（23）を獲得したニューカッスルの決断に疑問を呈したという。
今夏絶対的エースストライカーの去就が騒がれ、最終的にリヴァプールへ移籍したアレクサンデル・イサクに代わるストライカーとしてヴォルテマーデを獲得したニューカッスル。総額9000万ユーロを費やして移籍を実現させた。
「ニック・ヴォルテマーデの場合は違う。彼は23歳でヴィルツより1歳年上だが、9ヶ月前にハイデンハイム戦で得点を挙げて初めて1部リーグのレギュラー選手になった。ヴィルツがレヴァークーゼンで2冠を達成した年齢の頃、ヴォルテマーデはドイツ3部リーグに1シーズンレンタル移籍していた」
「彼がチャンピオンズリーグでどれほどの活躍を見せるかは不透明だ。シュツットガルトが昨季の同大会登録メンバーに彼を含めなかったため、彼はこの大会に出場していない。彼はまだビッグクラブ相手にまだ得点を挙げておらず、彼の最も重要なゴールは3部リーグのアルミニア・ビーレフェルトとのカップ決勝で決めたものだ」
「彼は実質的に実績のない選手だ。今夏のU-21欧州選手権では得点王に輝き、チームの中でも最年長選手の一人だった。ラミン・ヤマル、ベリンガム、ジャマル・ムシアラ、ヴィルツといったトップクラスの選手たちは、とっくにそのレベルを超えているため、こうした大会には出場しない」
これまでのキャリアをもとに厳しい視線を送っているラーム氏だが、ヴォルテマーデのポテンシャルは認めているようで、同メディアの中にて「ヴォルテマーデは予測不能だ。彼のドリブル、パス、シュートは教科書には載っていない。それらは唯一無二で、国際的にも比類がない」とも語っている。
それでも、ニューカッスルで苦戦する原因として「彼はまだ一貫性やパターンを確立させていない。ファーストタッチ、コンビネーションプレイ、ヘディングのタイミング、シュートのどれにおいてもだ。彼のゴールは、優れた動きやスキルから論理的に導き出されたものではない。彼の卓越性は再現可能ではない。そして彼はまだ、シーズン50試合を戦い抜けることを証明しなければならない。背は高いが頑丈ではないからだ」とも語っている。
獲得に費やした金額を考えると、ヴォルテマーデの獲得は「ギャンブルだ」とも語っているラーム氏。ドイツ期待の若きストライカーは今節デビューする可能性もあるが、ニューカッスルでもその実力を証明できるか。