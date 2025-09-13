¤â¤·¥¤¥µ¥¯¤¬¤Þ¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤é¡©¡¡¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎÅú¤¨¤Ï
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤ËÂ³¤¯ÌÜ¶ÌÊä¶¯¤È¤·¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡£¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï1²¯2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥µ¥¯¤À¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï»Ô¾ìÊÄËë¥®¥ê¥®¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊü½Ð¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ïº£²Æ¥¤¥µ¥¯¤ÎÊü½Ð¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥µ¥¯¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤â»²²Ã¤»¤º¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥µ¥¯¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ä¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó»á¤Ï¡ÖÈÜÎô¡£ÃÑ¤º¤Ù¤ÌµÎé¤Ê¹Ô°Ù¡×¤À¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ç°ÜÀÒ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥¤¥µ¥¯¤À¤¬¡¢¤â¤·¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤òË¾¤àºÝ¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ØLiverpool Echo¡Ù¤Ç¤Ïµ¼Ô¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¡¢¥¤¥µ¥¯¤¬°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò¤¹¤ë·üÇ°¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÁª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¸½¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÄ¹Ç¯Êü½Ð¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÁª¼ê¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏÉ¬¤ºÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇäµÑ¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Á´°÷¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×