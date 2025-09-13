プレミアリーグのトップストライカーはどちらなのだろうか。



『Sky Sports』では現在、英国で議論されているアーリング・ハーランドとアレクサンデル・イサクの比較に言及。シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督のイサクよりもハーランドが優れたCFだとコメントした。



「(イサクよりも)ハーランドは少し上だと思う。以前も答えたが、イサクは並外れた選手だが、ハーランドはストライカーとして最高峰のプレイヤーだと思う」





「もちろんイサクは支払われた移籍金に見合った選手でなければならない。別の誰かがエンバペ、メッシ、クリスティアーノを最高の選手というかもしれない。それは構わない。意見の分かれる話だ。誰もが自分の意見を持つ権利がある」「私が言いたいのは、アーリングを誰とも取り換えるつもりはないということだ。彼が素晴らしい人間であることを私は知っている。私は彼が好きなんだ」同メディアはデータの視点から両ストライカーを比較。昨季のリーグ戦でのシュート数、地上戦・空中戦でのデュエル、インターセプトの4項目でハーランドがイサクを上回ったが、残りの12項目、アシストやパス成功率(ショートパス、ロングパス)、チャンスクリエイト数、クロスへの対応でイサクがハーランドの上をいった。このデータからイサクがよりオールラウンドなプレイヤーであることはわかるが、2022年からプレミアリーグでプレイしている両者のリーグ戦での得点数では現時点でハーランドが100試合で「88」、イサクが86試合で「56」となっている。