◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

男子１００メートル予選が行われ、日本選手たちの激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二と大会アンバサダーを務める女優・今田美桜の興奮も絶頂に達した。

初出場の守祐陽（大東大）は２組で７位、元日本記録保持者で７月の日本選手権を制した桐生祥秀（日本生命）は昨年のパリ五輪金のノア・ライルズ（米国）と同組の３組で５位で共に予選落ちとなった。

世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は最終７組に登場。桐生、守の予選落ち後、最終組の出走前には「いよいよその時が来ました。なんだ、この決勝戦みたいな雰囲気は？」と話し出した織田。「今日は怖いです。こんなに１００メートルの予選を怖いと思ったことはないです」とポツリ。「アメリカの９秒８３を持ってる選手でも落ちる。なんだ？ これ、別次元に来てるぞ。なんでかって言ったらオリンピックの翌年だからですよね。怖い…。今日は何があるのか分からない。最後までドキドキしてます」と続けた。

迎えた最終組で第９レーンのサニブラウンが７位に終わると「う〜ん、厳しいね、世界陸上って」とガックリ。「本当に、本当に怖い世界だよね」とつぶやいた。さらに、サニブラウンについて「決勝に２回行くなんて、完全な実力がある証拠で。でも、予選落ちしてしまう」と評価すると「う〜わ、怖っ！ なんだろう、今日は怖さを感じてたんだけど、なんなんだろうね。これが世界だと言うのを見せつけられた」と続けていた。