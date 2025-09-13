『放送局占拠』大和（菊池風磨）、土壇場で裏切りか？ 視聴者衝撃「おいおいおい」「お手本のような裏切り」【ネタバレあり】
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第10話が、きょう20日に放送された。
【場面写真】傀儡子は誰なのか…死の記者会見の模様
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目。一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
伊吹（加藤清史郎）は、テレビ日本の7.5階にある扉の施錠に警備部長の屋代（高橋克典）と奄美（戸次重幸）の生体認証が必要であることを突き止められた。そこは、傀儡子が隠蔽してきた犯罪の証拠を残す“闇のデータ保管庫”だった。
一方、凶弾に倒れた屋代を懸命に裕子（比嘉愛未）は処置をするが、奮闘もむなしく本庄（瀧内公美）の目の前で息を引き取った。
スタジオでは死の記者会見が開かれ、奄美、沖野（片岡礼子）、真鍋（宮部のぞみ）の3人は追い詰められていく。
武蔵は、傀儡子の正体に気付いた様子。ラスト3分、伊吹を止めるためバディを組んでいた大和（菊池風磨）が、武蔵に襲いかかった。
視聴者からは「青鬼が動き出したー」「裏切りに次ぐ裏切り」「青鬼やっぱり裏切り？」「綺麗でお手本のような裏切り」「嘘だろ？」「やっぱり」「わかってても見てた（笑）」「おいおいおい青鬼」といった声が寄せられている。
