「陸上・世界選手権・男子１００メートル予選」（１３日、国立競技場）

日本勢がまさかの結果に終わった。２大会連続決勝進出していた前日本記録保持者のサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝が１０秒３７の７組７着で予選落ち。日本選手権優勝の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝は、３組で走り、１０秒２８で組５着に終わり敗退が決まった。守祐陽（２１）＝大東大＝は、２組で走り、１０秒３７で組７着だった。いずれも１４日の準決勝進出はならなかった。

サニブラウンは悔しそうに電光掲示板を見つめた。「いやもう本当にもの凄い歓声で鳥肌がたった。もったいないことをした。組み立てないといけない場面で遅れて、後半失速してしまった。こういうところに怪我して練習できてないところが出てしまう。急に帳尻を合わせても世界の奴らと戦えるわけじゃない。（日々の練習の）その重みを感じました」と振り返った。桐生は「もう１、２本走ろうと思ったけど走れなかったので不甲斐なさが出た」と悔み、守は「声援をうまくエネルギーに変えることができなくて悔しい」と振り返った。

男子１００メートルで日本勢が予選で姿を消すのは高瀬慧しか出場できなかった２０１５年北京大会以来１０年ぶり。同じ国立で開催された２１年東京五輪でも日本記録保持者の山縣亮太、多田修平、小池祐貴の３人で挑んだが、全員が予選落ち。五輪では４５年ぶりの屈辱だったが、再び聖地で悪夢に見舞われた。