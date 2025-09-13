即入院の妻を心配する素振りのない夫に、モヤモヤがふくらむ｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第10話をごらんください。

診察室で寝落ちたツマ子と、一緒になって眠っていた夫。飛び起きたツマ子が、長女のお迎えの時間が迫っていることを伝えるも、夫が慌てる様子は一切ありませんでした。ママ友の優しさに感謝する反面、夫へのモヤモヤが募ります。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

長女のお迎えに間に合わないのにも関わらず、のんきな夫。妻が入院する緊急事態でも、自己中心的な考え方は変わらないようです。



一切心配することなく帰宅した夫に、モヤモヤが込み上げるツマ子。なかばあきらめの気持ちもあった理由には、過去のできごとも関係していました。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）