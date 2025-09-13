カズレーザー＆二階堂ふみ夫婦の“婚姻届証人”明らかに 人気俳優が自ら告白「二階堂さんが来てぶっ飛んだ」
【モデルプレス＝2025/09/13】俳優のえなりかずきが、9月13日放送のフジテレビ系『相葉◎×部』（毎週土曜16時30分〜）に出演。8月10日に電撃結婚発表をしたメイプル超合金・カズレーザーと女優・二階堂ふみの証人になったことを明かした。
【写真】カズレーザー＆二階堂ふみの婚姻届証人
この日、えなりは「最新ニュース」と切り出し、「人生初の結婚の保証人っていうのをさせてもらった」「なんとそのカップルが、カズレーザーさんと二階堂ふみさん」と告白。「今話題の！」と驚いた相葉雅紀が「えなりくんは、お二人がお付き合いしてることは知ってたってことなの？」と聞くと、えなりは「サインするときに知った感じです。去年『明日、二階堂ふみさんと飯食うんですよ』っていうのは聞いていたんですよ。そしたら、ひと月くらい前に『結婚しますんで、ハンコ持ってきてください』って言われて。ハンコ持っていったら、二階堂さんが来てぶっ飛んだ」と驚いたことを明かした。
えなりとカズレーザーは、プライベートのクイズ研究会仲間。えなりのエピソードに相葉は「芸能通だよね」と感心していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
https://twitter.com/modelpress/status/1966706161521958967
【Not Sponsored 記事】
【写真】カズレーザー＆二階堂ふみの婚姻届証人
◆えなりかずき、カズレーザー＆二階堂ふみの“婚姻届証人”に
この日、えなりは「最新ニュース」と切り出し、「人生初の結婚の保証人っていうのをさせてもらった」「なんとそのカップルが、カズレーザーさんと二階堂ふみさん」と告白。「今話題の！」と驚いた相葉雅紀が「えなりくんは、お二人がお付き合いしてることは知ってたってことなの？」と聞くと、えなりは「サインするときに知った感じです。去年『明日、二階堂ふみさんと飯食うんですよ』っていうのは聞いていたんですよ。そしたら、ひと月くらい前に『結婚しますんで、ハンコ持ってきてください』って言われて。ハンコ持っていったら、二階堂さんが来てぶっ飛んだ」と驚いたことを明かした。
えなりとカズレーザーは、プライベートのクイズ研究会仲間。えなりのエピソードに相葉は「芸能通だよね」と感心していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
https://twitter.com/modelpress/status/1966706161521958967
【Not Sponsored 記事】