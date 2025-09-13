一点投入で洗練度がUPする万能カラー！今季トレンドの「ブラックな頭もの」まとめ
コーデがなんだか締まらないときは、ブラックなヘアアクセに頼ってみるのが正解♡ そこで今回は、中川紅葉をお手本に、コーデを重たくせず手っ取り早くメリハリをつけられる「ブラック頭もの」を2つご紹介します。普段使いにもおすすめの万能アイテムをぜひチェックしてみて♡
ヘアアクセはブラックに頼ってみる
コーデがワンポイントで締まるテク！
ひとつで洗練度がUPする万能カラー・黒♡ コーデを重たくせず、手っ取り早くメリハリをつけるなら、頭ものから取り入れるのが正解！
お強めな色だから、ヘアアクセで差すのがちょうどいいのです。
Cordinate トレンドの頭ものは黒から取り入れる
黒で顔まわりをシャープに。花柄×レースの甘々なデザインでも色に頼ればデイリー使いも◎。
Item 【OVERRIDE】ヘアバンド
ひとつあるだけでしゃれ感がぐんっとアップするキーアイテム。
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉