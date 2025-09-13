一点投入で洗練度がUPする万能カラー！今季トレンドの「ブラックな頭もの」まとめ

コーデがなんだか締まらないときは、ブラックなヘアアクセに頼ってみるのが正解♡ そこで今回は、中川紅葉をお手本に、コーデを重たくせず手っ取り早くメリハリをつけられる「ブラック頭もの」を2つご紹介します。普段使いにもおすすめの万能アイテムをぜひチェックしてみて♡

ヘアアクセはブラックに頼ってみる

コーデがワンポイントで締まるテク！

ひとつで洗練度がUPする万能カラー・黒♡ コーデを重たくせず、手っ取り早くメリハリをつけるなら、頭ものから取り入れるのが正解！

お強めな色だから、ヘアアクセで差すのがちょうどいいのです。

Cordinate トレンドの頭ものは黒から取り入れる

黒で顔まわりをシャープに。花柄×レースの甘々なデザインでも色に頼ればデイリー使いも◎。

黒ヘッドドレス 4,400円／merry jenny ブルーフリルブラウス 8,910円／LILLIAN CARAT（リリアンカラット）白スカート 7,590円／AS KNOW AS PINKY ネックレス 12,960円／アビステ

Item 【OVERRIDE】ヘアバンド

ひとつあるだけでしゃれ感がぐんっとアップするキーアイテム。

ヘアバンド 3,850円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）

撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

