財布を忘れたのに「コンビニ行こう」と言うママ友にモヤモヤ【ママリ】
過去に配信し反響があったものを再編成しています。ツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんが経験したママ友との関係を描いた漫画『ママ友の財布』第15話をごらんください。
今日も財布を忘れたなら、またカモ田さんに立て替えさせるのかもしれないとは思いましたが、子どもを利用して、それもカモ田さんがちゃんと説得したのに、わざわざコンビニに誘導するところに悪質さを感じますね。
早くお金を返してもらいたいのに、今日も財布を忘れたというクレ子さん。そのとき、遊んでいた子どもたちがのどが渇いたと騒ぎ出し、カモ田さんは家に帰ろうとしますが、クレ子さんは子どもがかわいそうだからとコンビニに誘いました。すると案の定、財布のないクレ子さんは子どもにジュースを買えず…。
©tumutumuo
©tumutumuo
©tumutumuo
©tumutumuo
©tumutumuo
©tumutumuo
©tumutumuo
©tumutumuo
©tumutumuo
今日も財布を忘れたなら、またカモ田さんに立て替えさせるのかもしれないとは思いましたが、子どもを利用して、それもカモ田さんがちゃんと説得したのに、わざわざコンビニに誘導するところに悪質さを感じますね。
子どもがかわいそうだと言われれば断るわけにもいかず、ジュース代くらいなら安いものですが、そこまでして自分のお金を使いたくないのでしょうか…。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）