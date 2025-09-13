【MLB】ジャイアンツ5ー1ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）

【映像】山本由伸にイライラ→打者がバットぶん投げ

9月12日（日本時間9月13日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸に見逃し三振を喫した相手打者のリアクションが話題となっている。

6回裏・ジャイアンツの攻撃。この回先頭のドリュー・ギルバートに対して山本は、初球、外角低めに外れる154km/hの直球を1つ見せた上で、そこから低めにスプリット、カットボール、カーブと、多彩な変化球を集める投球でフルカウントとすると、7球目、外角低めいっぱいを突く156km/hの直球を投げ込むことに。これをボールと見たのか、ギルバートはバットを放り出して一塁に向かいかけたものの、球審の判定はストライク。するとこの判定に納得がいかなかったのか、ギルバートはその場でのけぞったあとで打席を後にし、なにやら不満げに口走りながらベンチへと引き上げていく姿を見せることに。こうした山本の見事な制球が光る投球と、ギルバートの凡退リアクションにファンからは「鬼制球」「完全に入ってる」「絶品すぎる」「まさに宝石」「狙ってここ投げて三振スゴい」「これは打てない」「そりゃキレるw」「八つ当たりw」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日の山本は前回登板同様、序盤からエンジン全開。7回91球を投げて許したヒットはたったの1本。10奪三振1失点の好投を見せることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）