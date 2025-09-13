ヴァンドームブティックから秋の新作♡庭園着想の上品アクセサリー

ヴァンドームブティックから、2025年秋の新作アクセサリーコレクション「Jardin-parisien ～秋の庭園で～」が登場♡パリの庭園の美しい風景や自然の光から着想を得たデザインで、ネックレス29,700円、ピアス/イヤリング18,700円、イヤーカフ23,100円、ブレスレット29,700円と揃います。白蝶貝とカラーストーンを組み合わせたダブレットストーンが瑞々しい輝きを放ちます。

奥行きある輝き♡ドロップ型ダブレットストーン



艶やかなドロップシェイプが印象的なネックレスは、白蝶貝にカラーストーンを重ねたダブレットストーンを贅沢に使用。見る角度で虹色に変化し、立体的な陰影を生み出します。

チェーンはスライド機能付きでトップのバランスを変えられ、コーディネートに合わせてアレンジ可能。ネックレス29,700円は、温かみのあるMokaカラーで肌に透明感を与えます。

ロマンティックなカラー展開



今季は深みのあるMatcha（まっちゃ）と柔らかで温もりあるMoka（モカ）の2色展開。

ピアス/イヤリング18,700円、イヤーカフ23,100円、ブレスレット29,700円も同シリーズで揃い、耳元や手元まで統一感のある装いに。

自然の光や庭園の彩りを閉じ込めたような上品な輝きが、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。

9月26日発売の新作も注目



さらに、ネックレス69,300円、ピアス/イヤリング17,600円、イヤリング（イヤーカフとして使用）42,900円が9月26日発売予定。

動きのあるロングチェーンや白蝶貝の繊細な輝きが、秋の装いに華やかさとエレガントさをプラスします。贅沢な素材感とカラーで、大人の女性にぴったりのジュエリーです。

ヴァンドームブティックで秋を彩るジュエリー♡



ヴァンドームブティックの2025年秋コレクション「Jardin-parisien ～秋の庭園で～」は、庭園の自然や光を閉じ込めたロマンティックなアクセサリーが揃います♡

ネックレス29,700円、ピアス/イヤリング18,700円、イヤーカフ23,100円、ブレスレット29,700円など、白蝶貝とカラーストーンの瑞々しい輝きが日常から特別なシーンまで上品に演出してくれます。