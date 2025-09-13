旅の目的地にしたい「山口県の道の駅」ランキング！ 「阿武町」を1票差で抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、「道の駅（旅の目的）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「旅の目的地にしたいと思う山口県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「国内で最初期の道の駅として知られ、日本海を望む温泉（鹿島の湯）や直売所が充実」（60代男性／香川県）、「海を見ながらお風呂に入れるから」（30代女性／大阪府）、「美しい景色を見てリラックスしたいから」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「長門峡の風景やSLやまぐち号を見たい」（60代女性／滋賀県）、「絶景を楽しめる長門峡を訪れたい」（40代男性／神奈川県）、「滝を見に行った帰りに寄りたいから」（20代女性／岩手県）、「自然豊かで良さそうだから」（20代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「旅の目的地にしたいと思う山口県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：阿武町（阿武町）／26票日本海を一望できる絶景ロケーションが魅力の道の駅「阿武町」は、海の幸と温泉、自然の豊かさが詰まった贅沢な立ち寄りスポットで、「全国道の駅発祥の地」としても有名です。併設の温泉施設「鹿島の湯」では海を眺めながらのんびりと湯浴みが楽しめ、キャンプ場も完備されているため滞在型の観光にも最適。夕暮れ時には、水平線に沈む夕日が訪れる人の心を静かに満たしてくれます。食べて、癒されて、泊まって楽しめる、山口県屈指の“旅する道の駅”です。
1位：長門峡（山口市）／27票山口市の自然豊かな渓谷に位置する「長門峡」は、四季折々の美景が楽しめる道の駅として人気。特に秋の紅葉シーズンには、多くの観光客が色づく渓谷を目当てに訪れ、遊歩道を歩きながら自然と一体になる時間を楽しんでいます。施設内では地元産の農産物や加工品も購入でき、旅のお土産探しにもぴったり。近くには川が流れており、夏には水遊びをすることもできます。清流の音を聞きながらのドライブ休憩にも最適で、心身をリフレッシュさせてくれる場所です。
回答者からは「長門峡の風景やSLやまぐち号を見たい」（60代女性／滋賀県）、「絶景を楽しめる長門峡を訪れたい」（40代男性／神奈川県）、「滝を見に行った帰りに寄りたいから」（20代女性／岩手県）、「自然豊かで良さそうだから」（20代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)