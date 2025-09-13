1000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¨¤ë!?»ñ»º²ÁÃÍ¤ÇÁª¤Ö¡í·ê¾ì¸©¡í¤Ï¤³¤³¤À
»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÅÔ¿´Éô¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¿å½à¤ÎÄã¤¤ÃÏÊý¤Ç¤â¡¢²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï½»Âð¡¦ÉÔÆ°»º¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³²¼ÏÂÇ·»á¤¬¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤â¤Î¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬°Â¤¤¸©¥é¥ó¥¥ó¥°
¤·¤«¤·¡¢Åìµþ23¶è¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÔ¿´Éô¤È¤Ê¤ë¤È¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¿å½à¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾ÍèÅª¤Ë²Á³Ê¤ÎÂçÉý¤Ê¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤¦¤Á¡¢10Ç¯Á°¤È¤ÎÆÍîÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ù¥¹¥È10¤È¡¢¤½¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î2025Ç¯6·î¸½ºß¤Î70Ö´¹»»²Á³Ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¿ÞÉ½1¡§Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î10Ç¯Á°¤È¤ÎÆÍîÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È²Á³Ê
ÆÍîÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¡Ü88.9¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢70Ö²Á³Ê¤Ï8212Ëü±ß¤È¹â¤¯¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÍîÎ¨2°Ì¤Ï·²ÇÏ¸©¤Î¡Ü84.8¡ó¤Ç¡¢70Ö²Á³Ê¤Ï1341Ëü±ß¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿å½à¤Ç¤¹¡£10Ç¯Á°¤Ë¤Ï725Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1.8ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢¡¦°Ü½»¸òÎ®¿ä¿Êµ¡¹½¡×¤¬¡¢°Ü½»´õË¾ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢·²ÇÏ¸©¤ÏÀÅ²¬¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¾½»¤Þ¤¤¤·¤¿¾å¤Ç·²ÇÏ¸©¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë°Ü½»¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åìµþ¤ÎµòÅÀ¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é·²ÇÏ¸©¤Ë¤âµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¡¢ÆóµòÅÀµï½»¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Î²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¾å¾ºÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·²ÇÏ¸©¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¤ß¤¿»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢·²ÇÏ¸©°Ê³°¤Ë¤â²Á³Ê¤¬°Â¤¯¤Æ»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¸©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢ÀÐÀî¸©¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡°æ¸©¤Ï70Ö²Á³Ê¤¬1812Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢10Ç¯Á°¤È¤ÎÆÍîÎ¨¤Ï¡Ü71.0¡ó¡¢¿·³ã¸©¤Ï1131Ëü±ß¤Ç¡¢¡Ü66.8¡ó¡£ÀÐÀî¸©¤Ï1652Ëü±ß¤Ç¡¢ÆÍîÎ¨¡Ü52.4¡ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÊ¡°æ¸©¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤ÎËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÊ¡°æ¡¦ÆØ²ì¤Ø¤Î±ä¿¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤âÊ¡°æ¸©¤ÎÊ¡°æ»Ô¡¢ÆØ²ì»Ô¤Ç¤Ï±ØÁ°¤òÃæ¿´¤ËºÆ³«È¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂçºå¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·×²è¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¡¢ÆóÃÊ¤Î¾å¾º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶âÂô»Ô¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢±ØÁ°¤òÃæ¿´¤ËºÆ³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸©¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Û¤É¤ÎÅê»ñ³Û¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÄê¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢§¿ÞÉ½2¡§Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬°Â¤¤¸©¤Î70Ö´¹»»²Á³Ê¤ÈÁ°Ç¯Æ±·îÈæ
1000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆÍîÎ¨¤¬¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤âÃ×¤·Êý¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆóµòÅÀµï½»¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢70Ö²Á³Ê¤¬1261Ëü±ß¤Î»³¸ý¸©¤ÏÁ°Ç¯Èæ4.0¡ó¤ÎÄã²¼¤Ç¤¹¤·¡¢10Ç¯Á°¤Î²Á³Ê¤Ï1328Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤ò´üÂÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¸©¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×2025Ç¯6·î Á´¹ñÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü ¥Ç¡¼¥¿½¸¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë
Ê¸¡§»³²¼ ÏÂÇ·
½»Âð¡¦ÉÔÆ°»º¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦Ã±¹ÔËÜ¡¦¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¼¹É®¡¦¼èºà¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤è¤¯¤ï¤«¤ëÉÔÆ°»º¶È³¦¡Ù¡Ø¡Ö²È¤òÇã¤¦¡£¡×¤½¤ÎÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ ¥È¥¯¤¹¤ë»ñ¶â¥×¥é¥ó¤ÈÀÇ¶âÂÐºö¡Ù¡Ê³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ë¡¢¡Ø2017-2018Ç¯ÅÙÈÇ ½»Âð¥í¡¼¥óÁêÃÌ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¶áÂå¥»¡¼¥ë¥¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
(Ê¸:»³²¼ ÏÂÇ·)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï½»Âð¡¦ÉÔÆ°»º¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³²¼ÏÂÇ·»á¤¬¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤â¤Î¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï1²¯±ßÄ¶¤¨¼óÅÔ·÷¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¸å¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì±´ÖÄ´ººµ¡´Ø¤ÎÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï2018Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï7320Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï1²¯1632Ëü±ß¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6Ç¯´Ö¤Ç58.9¡ó¤â¾å¤¬¤Ã¤¿·×»»¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´Éô¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Åìµþ23¶è¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÔ¿´Éô¤È¤Ê¤ë¤È¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¿å½à¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾ÍèÅª¤Ë²Á³Ê¤ÎÂçÉý¤Ê¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¸©¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï10Ç¯¤Ç1.8ÇÜ¤Ë³Æ¼ï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤ËÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó70Ö´¹»»²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Ç¯Á°¡¢3Ç¯Á°¡¢5Ç¯Á°¡¢10Ç¯Á°¤È¤Î²Á³ÊÆÍîÎ¨¡Ê¾å¾ºÎ¨¡¢²¼ÍîÎ¨¡Ë¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²Á³Ê¤ÏÄã¤¤¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤¯¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤¦¤Á¡¢10Ç¯Á°¤È¤ÎÆÍîÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ù¥¹¥È10¤È¡¢¤½¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î2025Ç¯6·î¸½ºß¤Î70Ö´¹»»²Á³Ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¿ÞÉ½1¡§Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î10Ç¯Á°¤È¤ÎÆÍîÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È²Á³Ê
ÆÍîÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¡Ü88.9¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢70Ö²Á³Ê¤Ï8212Ëü±ß¤È¹â¤¯¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÍîÎ¨2°Ì¤Ï·²ÇÏ¸©¤Î¡Ü84.8¡ó¤Ç¡¢70Ö²Á³Ê¤Ï1341Ëü±ß¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿å½à¤Ç¤¹¡£10Ç¯Á°¤Ë¤Ï725Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1.8ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë·²ÇÏ¸©·²ÇÏ¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÅìµþ¤Þ¤Ç1»þ´Ö¼å¤Î¶á¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌÉô¤ÏÈøÀ¥¤ä¿ºÌ¾»³¡¢Ã«Àî³Ù¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÁðÄÅ¡¢°Ë¹áÊÝ¤Ê¤É¤Î²¹Àô¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÆîÉô¤Ë¤ÏÅÅµ¡¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¹©¶ÈÃÏÂÓ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢¡¦°Ü½»¸òÎ®¿ä¿Êµ¡¹½¡×¤¬¡¢°Ü½»´õË¾ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢·²ÇÏ¸©¤ÏÀÅ²¬¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¾½»¤Þ¤¤¤·¤¿¾å¤Ç·²ÇÏ¸©¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë°Ü½»¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åìµþ¤ÎµòÅÀ¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é·²ÇÏ¸©¤Ë¤âµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¡¢ÆóµòÅÀµï½»¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Î²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¾å¾ºÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·²ÇÏ¸©¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¤ß¤¿»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±ä¿¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸©¤â10Ç¯Á°¤È¤ÎÆÍîÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÔÉÜ¸©¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ä·²ÇÏ¸©¤Î¤Û¤«¡¢²Æì¸©¤äÂçºåÉÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â70Ö²Á³Ê¤Ï3000Ëü±ßÂæ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢·²ÇÏ¸©°Ê³°¤Ë¤â²Á³Ê¤¬°Â¤¯¤Æ»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¸©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢ÀÐÀî¸©¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡°æ¸©¤Ï70Ö²Á³Ê¤¬1812Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢10Ç¯Á°¤È¤ÎÆÍîÎ¨¤Ï¡Ü71.0¡ó¡¢¿·³ã¸©¤Ï1131Ëü±ß¤Ç¡¢¡Ü66.8¡ó¡£ÀÐÀî¸©¤Ï1652Ëü±ß¤Ç¡¢ÆÍîÎ¨¡Ü52.4¡ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÊ¡°æ¸©¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤ÎËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÊ¡°æ¡¦ÆØ²ì¤Ø¤Î±ä¿¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤âÊ¡°æ¸©¤ÎÊ¡°æ»Ô¡¢ÆØ²ì»Ô¤Ç¤Ï±ØÁ°¤òÃæ¿´¤ËºÆ³«È¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂçºå¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·×²è¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¡¢ÆóÃÊ¤Î¾å¾º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶âÂô»Ô¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢±ØÁ°¤òÃæ¿´¤ËºÆ³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸©¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Û¤É¤ÎÅê»ñ³Û¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÄê¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¨¤ë¸©²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢1000Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸©¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½2¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»³Íü¸©¤Ï70Ö²Á³Ê¤¬867Ëü±ß¤È¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì1000Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï12.3¡ó¤Î¾å¾º¤Ç¡¢¡Ê¿ÞÉ½¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë10Ç¯Á°¤È¤ÎÆÍîÎ¨¤Ï¡Ü18.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¿ÞÉ½2¡§Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬°Â¤¤¸©¤Î70Ö´¹»»²Á³Ê¤ÈÁ°Ç¯Æ±·îÈæ
1000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆÍîÎ¨¤¬¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤âÃ×¤·Êý¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆóµòÅÀµï½»¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢70Ö²Á³Ê¤¬1261Ëü±ß¤Î»³¸ý¸©¤ÏÁ°Ç¯Èæ4.0¡ó¤ÎÄã²¼¤Ç¤¹¤·¡¢10Ç¯Á°¤Î²Á³Ê¤Ï1328Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤ò´üÂÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¸©¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×2025Ç¯6·î Á´¹ñÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü ¥Ç¡¼¥¿½¸¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë
Ê¸¡§»³²¼ ÏÂÇ·
½»Âð¡¦ÉÔÆ°»º¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦Ã±¹ÔËÜ¡¦¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¼¹É®¡¦¼èºà¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤è¤¯¤ï¤«¤ëÉÔÆ°»º¶È³¦¡Ù¡Ø¡Ö²È¤òÇã¤¦¡£¡×¤½¤ÎÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ ¥È¥¯¤¹¤ë»ñ¶â¥×¥é¥ó¤ÈÀÇ¶âÂÐºö¡Ù¡Ê³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ë¡¢¡Ø2017-2018Ç¯ÅÙÈÇ ½»Âð¥í¡¼¥óÁêÃÌ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¶áÂå¥»¡¼¥ë¥¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
(Ê¸:»³²¼ ÏÂÇ·)