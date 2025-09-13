◆陸上 世界選手権（13日、東京・国立競技場）

開幕して、オープニング種目として男子35キロ競歩が行われ、2022年オレゴン大会で銀、前回23年ブダペスト大会で銅メダルを獲得している元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）＝宮崎県日向市出身＝は18位。3大会連続のメダルはならずレース後には疲労困憊（こんぱい）で倒れ込むなどして容体が心配されていたが、自身のインスタグラムを更新。「通常に生活ができる程回復しております。ご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」などとつづり、回復したことを伝えた。

川野は序盤から先頭集団を引っ張るなど積極的なレースを展開。ところが27キロ付近でよろめき、一瞬胸を押さえるようなしぐさを見せるなど苦しい表情を浮かべた。それでも再び首位に立つなど力歩を見せたが失速を余儀なくされた。最後まで諦めることなくゴールし深々と礼をしたが、ふらつきながらその場で倒れた。足を押さえながら、苦悶（くもん）の表情を浮かべて、車いすで引き揚げていた。

◆全文

まずレース後に熱中症で運ばれた件に関しては、その後医務室の大会スタッフの方々にスムーズに適切な処理をしていただいたお陰によって、通常に生活ができる程回復しております。ご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。スムーズに対応をしていただいた大会スタッフの方々に感謝いたします

東京世界陸上35km 競歩に出場させていただきました。

今大会に向けた想いは強く、金メダルを獲得することを意気込んで臨んだ試合でしたが、レース終盤で大きく失速してしまい、結果は18位でした。

悔しい結果にはなりましたが、この結果に深く向き合って必ず強くなって帰ってきます。

また、会場には今までに体験したことがないほど沢山の観客の方がいらっしゃり、旭化成の方々、大学、高校、中学時代の友人や今まで関わってくれた沢山の方々の絶え間ない声援の中で歩き、最後止まってしまいそうになってしまった時にも諦めない原動力を与えられました。これだけの声援の中で歩かせていただき、本当に幸せでした。ありがとうございました。

旭化成チームや陸連スタッフをはじめ、自分の周りで支えてくださる方々は手厚く、その支えがなければ30km地点までのパフォーマンスは発揮できませんでした。

また、4月から一緒に合宿をさせていただき、過去の経験を惜しみなく伝え、練習メニューに関しても毎回アドバイスしてくださった丸尾さんにも感謝の気持ちで一杯です

必ずリベンジしましょう

勝木さんは主導権をずっと握った上でラストも粘って3位！本当に流石でした。銅メダルおめでとうございます。日本チーム競歩ロング種目の連続メダルを繋いでくださりありがとうございます！

日本で今1番熱い東京世界陸上を、現地でテレビで選手に声援を送ってください。大きな力になります