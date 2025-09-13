日本代表帰りの三笘薫がボーンマス戦に先発！前節のマンC戦でブライトンを今季初勝利に導く決勝アシスト、初ゴールを奪えるか
９月13日に開催されるプレミアリーグ第４節で、ボーンマスと敵地で対戦するブライトンが、スターティングメンバーを発表。日本代表帰りの三笘薫がリーグ開幕から４試合連続で名を連ねた。
昨季に日本人で初めてプレミアリーグで二桁得点を達成した三笘は、ここまでノーゴールではあるものの、前節のマンチェスター・シティ戦（２−１）で89分に決勝アシストをマーク。チームの今季初勝利に貢献した。今節では初ゴールを奪えるか。
ボーンマスはここまで２勝１敗で７位なのに対し、ブライトンは１勝１分１敗で11位。上位進出へ、代表ウィーク明け初戦を制し、勢いに乗れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】
