「3500人以上のサポーターファミリーが来てくれましたから」清水が５試合ぶりの勝利。秋葉監督が噛みしめる「全員の思いが結実した素晴らしいゲーム」
欲しかった勝点３、５試合ぶりの白星だ。
清水エスパルスは９月13日、J１第29節でアルビレックス新潟と敵地で対戦。郄橋利樹の２戦連発弾で１−０の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューで、秋葉忠宏監督が喜びを嚙みしめる。
「厳しい、厳しい、緊張感のあるゲームのなか、ゴールが取り消されただとか、アディショナル（タイム）が12分あるとか、いろいろ厳しい状況のなかで、我々の選手は本当に精神的にも、肉体的にもタフに、素晴らしいゲームをしてくれた」
アウェーゲームで凱歌をあげたのは、４月29日に行なわれた13節・FC東京戦（２−０）以来。「出た11人だけじゃなくて、交代選手、ベンチで悔しい思いをした選手を含めて全員で勝ち取った」と熱く語る指揮官は、「このアウェーの地まで、3500人以上のサポーターファミリーが来てくれましたから。その全員の思いが結実した素晴らしいゲームだった」と繰り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
