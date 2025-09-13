◇明治安田J1リーグ第29節 C大阪4―2福岡（2025年9月13日 ベスト電器スタジアム）

C大阪が福岡に4―2で勝利。J1では5月6日の神戸戦以来のアウェー白星を逆転で挙げた。

C大阪は前半41分に福岡MF見木友哉（27）のミドル弾で先制を許すが、それまでもゴールを再三脅かされていて、DF井上黎生人（28）がゴール直前で3本のシュートを弾き出していた。前半アディショナルタイム5分で雷雨のため44分間の中断があり、その中で落ち着いたC大阪は後半になって攻撃の真価を発揮した。

後半9分、FW中島元彦（26）のスルーパスからFWチアゴ・アンドラーデ（24）左サイドを抜群のスピードで抜け出した。アンドラーデのクロスをペナルティーエリアで待ち受けていたMF柴山昌也（23）が利き足ではない右足でゴール。15分には右サイドからFWルーカス・フェルナンデス（31）がクロスボールを入れるとアンドラーデがヘディングシュート。GKが弾いたこぼれ球を柴山が左足で押し込んだ。

柴山は「チアゴは足が速いので抜けると思っていた。自分もスプリントしてボックス内に入っていて、利き足じゃないんですけど、右足で落ち着いて流せたなという感じです。2点目も自分がボックス内であそこにいるってことが大事。今度は左足だったので、しっかり叩きつけました。同点ゴール、勝ち越しゴール両方奪えたってことは本当に嬉しい」と胸を張った。

さらにC大阪は途中出場のFWラファエル・ハットン（29）が32分、44分にゴールを重ねて苦手なアウェー戦で4得点と爆発した。アーサー・パパス監督（45）は「中断の時間も“今までやってきたことを示せば結果につながる”と言ってきた。ホームゲームで示せたことをアウェーでも示してくれた。シバはあと1点取ったらハットトリックだった。次はそこに向けて頑張って欲しい」と次節（20日）のホーム・柏戦での選手の奮闘を促していた。