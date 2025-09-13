■東京2025世界陸上 男子100m予選（13日、東京・国立競技場）

東京世界陸上の初日、男子100m予選が行われ、3大会連続のファイナル進出を狙ったサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）は最終7組に登場し、10秒37（無風）の7着で準決勝進出ならず。国立競技場は大きなため息につつまれた。

3組目に登場した桐生祥秀（29、日本生命）が10秒28（-1.1m）の組5着。前の2組で登場した初出場の守祐陽（21、大東文化大）も10秒37（+0.1m）の組7着で、日本勢3人ともに無念の予選敗退となった。

予選を終えたサニブラウンは「本当にもったいないことしたなと思います」と振り返り「ちゃんと前半からしっかり組み立てていかなきゃいけない場面で、そこで遅れをとってしまったんで中盤動きがなくなってしまい、後半失速してしまった」と肩を落とした。ただ国立の声援には「ものすごい皆さんに歓声いただいて、いやもう本当に感謝しかないですね」と最高の舞台なだけに悔しさをにじませた。

前回王者のN.ライルズ（28）は桐生と同組で9秒95の組1着。今季、世界最高タイムを持つK.トンプソン（24、ジャマイカ）は守と同組で、余裕の走りで、9秒95の1着で順当に準決勝へ駒を進めた。

サニブラウンは代表選考を兼ねた日本選手権前の会見（7月3日）で「右股関節上部の骨挫傷」との診断を受けたことを明かし、翌4日の100m予選に出場したが、10秒45の組4着で予選敗退に。男子100mはギリギリまで熾烈な代表争いとなっていたが、サニブラウンはワールドランキング20位で日本人選手最上位となり、6大会連続の世界陸上代表入りを決めた。

22年のオレゴン大会で日本人初の決勝進出を果たし7位。23年のブダペスト大会では2大会連続で決勝に進み6位だった。直前で宮崎市内で行っていたトレーニングでは、「3、4か月の練習を1か月に詰め込んだような練習をしたんですけれども。でも身体の調子は結構上がってきている」と話していた。