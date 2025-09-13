ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」優勝戦が行われ、1号艇の馬場貴也（41＝滋賀）が無敵のインモンキーを決めて、この大会初優勝。今年は7月びわこG2全国ボートレース甲子園以来2度目、当地では昨年6月のG1太閤賞以来、5度目の優勝を飾った。

2着は最内を差してきた峰竜太。3着には松井繁が入った。

強い！うまい！今節の馬場はまさに無双状態。優勝戦も例外ではなかった。

レース前の特訓、スタート展示で前付けしていた松井繁の動向は少々気になったが、結局本番はオールスロー。スリット隊形は瓜生正義、太田和美がやや遅れたが、インの馬場はコンマ13。しっかり踏み込んだ。こうなれば、あとは自慢の高速ターンを駆使するだけ。1周1Mを圧勝の先マイ。差してきた峰竜太も届かなかった。

「丸野君のアドバイスでペラを大幅にやって、最終日が一番良かった。進入でプレッシャーを感じていたけど自分を信じて行った。ほぼほぼ全速です。完全Vできなかったのは自分らしいですね」

今年は3月SGクラシック後あたりから調子が下降。G1優勝はおろか、一般戦でも勝ち切れなくなっていた。

そんな時、地元の先輩・守田俊介や、いろんな人に支えられ、7月G2全国ボートレース甲子園で涙の復活V。その後は徳山SGオーシャンCで優出2着とするなど調子は明らかに上向いた。もう心配はいらないだろう。

今回のV賞金1100万円を加算して獲得賞金ランクは8400万円を超え、暫定で5位までジャンプアップ。グランプリ2ndステージからの出場もしっかり視野に入ってきた。

「次は地元の周年（びわこG1）なので今日だけは浮かれしまうと思いますが、また気を引き締めて頑張ります」

好漢・馬場が年末に向けて、いよいよパワー全開だ。

◇馬場 貴也（ばば・よしや）1984年（昭59）3月26日生まれ、京都府出身の41歳。滋賀支部所属の93期。03年11月三国でデビュー。04年3月びわこで初1着。07年5月びわこで初優勝。通算5743走1683勝226優出66V（うちSG5V、G1は8V）。同期は長田頼宗、渡辺浩司ら。1メートル67。血液型A。