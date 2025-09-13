【J1第29節】(パナスタ)

G大阪 1-0(前半0-0)浦和

<得点者>

[G]安部柊斗(85分)

<警告>

[G]初瀬亮(55分)

[浦]サミュエル・グスタフソン(65分)、イサーク・キーセ・テリン(86分)、長沼洋一(90分+4)

主審:Ali Mohamed Ahmed

G大阪、今夏加入MF安部柊斗の土壇場スーパーミドルで決勝点!! 浦和はV争い遠ざかる敗戦

├「めちゃくちゃカッコいい」「デザイン良すぎる」G大阪が浦和戦の入場時に着用するシャツを発表

└加入後2戦退場のG大阪MF安部柊斗、土壇場スーパーミドルで決勝点も「まだまだ禊」