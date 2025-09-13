G大阪vs浦和 試合記録
【J1第29節】(パナスタ)
G大阪 1-0(前半0-0)浦和
<得点者>
[G]安部柊斗(85分)
<警告>
[G]初瀬亮(55分)
[浦]サミュエル・グスタフソン(65分)、イサーク・キーセ・テリン(86分)、長沼洋一(90分+4)
主審:Ali Mohamed Ahmed
