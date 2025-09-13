最下位・新潟が清水に完封負け…1点遠くリーグ10試合未勝利に
[9.13 J1第29節 新潟 0-1 清水 デンカS]
J1リーグは13日、各地で第29節を開催した。降格圏から8ポイント差の清水エスパルスは最下位のアルビレックス新潟と対戦し、1-0で勝利した。敗れた新潟はリーグ戦直近10試合が1分9敗となった。
清水は前半9分、MF乾貴士のパスからDF住吉ジェラニレショーンがクロスを上げ、ニアサイドに走り込んだFW高橋利樹がシュートを放ったがGK田代琉我に阻まれた。対する新潟は同12分、敵陣でのボール奪取からMF長谷川元希が強烈なミドルシュートを放つもGK梅田透吾に防がれた。
前半15分には清水のFKからDF蓮川壮大がボレーシュートを放つも枠の上。それでも同16分、MF山原怜音が左サイドを駆け上がって乾のパスを引き出してクロスを上げると、高橋が合わせて先制に成功した。
追いかける新潟は前半45+3分、左サイドからのクロスをMFマテウス・モラエスがアクロバティックに合わせるも枠は捉えられず。清水の1点リードで前半を終了した。
新潟は後半12分、FWブーダが左サイドからのクロスに飛び込むとGKの手前で合わせたが、枠の外。同16分には清水のCKから高橋が2点目を奪ったかと思われたが、わずかにオフサイドポジションだったためVARの介入を経てノーゴールとなった。
新潟は12分表示の後半アディショナルタイムでチャンスを作るも、ゴールを奪うことはできず3連敗となった。
