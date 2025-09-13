横浜FMvs川崎F 試合記録
【J1第29節】(日産ス)
横浜FM 0-3(前半0-1)川崎F
<得点者>
[川]伊藤達哉(4分)、エリソン(62分)、宮城天(90分+8)
<退場>
[横]鈴木冬一(60分)
<警告>
[横]喜田拓也(28分)、角田涼太朗(53分)、宮市亮(82分)
観衆:41,221人
主審:大橋侑祐
├川崎Fが“神奈川ダービー”制して3連勝! 伊藤達哉が公式戦6戦連続ゴール含む3得点完封、PK献上&レッドの横浜FMは2連敗
└利き足警戒されても逆足一閃!「右の切り返しがめちゃめちゃ効く」川崎F伊藤達哉は怒涛の“1か月間連続ゴール”
