【J1第29節】(日産ス)

横浜FM 0-3(前半0-1)川崎F

<得点者>

[川]伊藤達哉(4分)、エリソン(62分)、宮城天(90分+8)

<退場>

[横]鈴木冬一(60分)

<警告>

[横]喜田拓也(28分)、角田涼太朗(53分)、宮市亮(82分)

観衆:41,221人

主審:大橋侑祐

├川崎Fが“神奈川ダービー”制して3連勝! 伊藤達哉が公式戦6戦連続ゴール含む3得点完封、PK献上&レッドの横浜FMは2連敗

└利き足警戒されても逆足一閃!「右の切り返しがめちゃめちゃ効く」川崎F伊藤達哉は怒涛の“1か月間連続ゴール”