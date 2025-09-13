櫻坂46四期生『BLT』表紙＆巻頭に初登場！50P超えの大ボリュームで9人の“現在地”に迫る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月27日発売の『B.L.T.2025年11月号』（東京ニュース通信社）の表紙＆巻頭特集に櫻坂46の四期生9人が初登場。50ページを超えの大ボリュームで彼女たちの“現在地”に迫る。

■B.L.T.恒例の「46問46答」も

4月に櫻坂46四期生としてお披露目された浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実がグループに加入して約半年。

これまでの期間、YouTubeで公開されている四期生ドキュメンタリー『櫻坂46四期生物語－いま、わたしたちに、できること－』では「静寂の暴力」に取り組み、初の四期生曲「死んだふり」の制作、初イベント『First Showcase』を経て、東京ドーム公演3Days＆京セラドーム公演2Daysに参加するという、濃すぎる怒涛の日々を送った彼女たち。初登場となる今回は、そんな彼女たちの“現在地”を知るべく、ありとあらゆる角度から掘り下げていく。

まずは、ビジュアル。黒で統一された衣装に身を纏い9人が並ぶ姿は、彼女たちのスローガンでもある「団結・圧倒・咲き続ける」という言葉がピッタリ。

その一方で、それぞれカラフルな色で組み合わせたカジュアルな衣装に変わると、人懐っこく笑う者、穏やかな空気感を纏う者、照れた表情を見せる者…などバラバラの個性が見えてくる。

そして、B.L.T.恒例の「46問46答」。撮影の合間を縫って悩みながら真摯に質問に答える姿はとてもかわいらしく、個性豊かで、時には面白い回答が量産されている。また、2組に分けて行われた座談会では、それぞれの魅力を語り合い、四期生としての“これまで”と“これから”を存分に語った。

なお、今号には僕が見たかった青空の金澤亜美、STU48の高雄さやからも登場。AKB48研究生連載の第3回では、19期研究生・白鳥沙怜にフォーカスした。

撮影／HIROKAZU

■書籍情報

2025.09.27 ON SALE

『B.L.T.2025年11月号』

