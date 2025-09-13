秋の阿寒摩周国立公園内の川湯温泉街では、ライトアップや『川湯マルシェ』など、さまざまなイベントが開催されます。

アトサヌプリ(硫黄山) ライトアップ

画像：一般社団法人 摩周湖観光協会

『アトサヌプリ(硫黄山) ライトアップ』は、山肌に立ち上る噴煙が浮かび上がる、夜の幻想的な山の風景を観覧無料で楽しむことができます。

【詳細情報】

アトサヌプリ(硫黄山) ライトアップ

開催日：2025年10月4日（土）～11月29日（土） のうち、週末を中心に全20日間

開催時間：16:30～19:00 ※開催日は硫黄山MOKMOKベースの営業が18時まで延長

料金：観覧無料

川湯マルシェ

画像：一般社団法人 摩周湖観光協会

『川湯マルシェ』では、地元飲食店が中心となり地元食材を活かしたグルメや雑貨の販売が行われ、弟子屈町の無形文化財に指定された郷土芸能『川湯ばやし』や川湯温泉街をガイドと巡るツアーなども開催されます。

【詳細情報】

川湯マルシェ

開催日時：2025年10月18日（土） 12:00～19:00 ※荒天時は翌日に延期

開催場所：川湯温泉街（KKRかわゆさんの横）

アトサヌプリ（硫黄山）トレッキングツアー

画像：一般社団法人 摩周湖観光協会

９月下旬から紅葉が始まっている弟子屈町。屈斜路湖を中心とした山々が色づいています。昨年開通した『北海道東トレイル』のルート散策や認定ガイドと行く『アトサヌプリ（硫黄山）トレッキングツアー』も人気！

サイクリングスタンプラリー

画像：一般社団法人 摩周湖観光協会

日本最大の屈斜路カルデラを自転車で走行！ 澄んだ空気と美しい景色、雄大な自然を満喫しながら町内を巡るスタンプラリーが開催中です。

詳しくはこちら！

ゆる展

画像：一般社団法人 摩周湖観光協会

今年で3回目となるイラスト展。弟子屈町をテーマに総勢22名のクリエイターが参加しています。

【詳細情報】

ゆる展

開催日時：2025年9月27日（土） 10:00～17:00／9月28日 9:00～15:00

開催場所：Cafe NOBLE 1階 レンタルスペース

川コス

画像：一般社団法人 摩周湖観光協会

4回目を迎える弟子屈町内コスプレイベント『川コス』。温泉街や景勝地で推しのコスプレイヤーと出会えるかも!?

【詳細情報】

川コス

開催日：2025年10月4日（土）、5日（日）

北海道Likers編集部のひとこと

ダイナミックな自然の紅葉と温泉、秋のイベントが盛り沢山！

紅葉を迎える国立公園の大自然のまち、弟子屈町で、思いっきり秋を楽しもう！

文／北海道Likers

