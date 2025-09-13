フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が6日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。ハンバーガーショップで“おいしいバーガーを食べるための狙い目”について語った。

田中が掲げたこの夏の目標は、「モスバーガーに行くこと」。過去の放送回でも同様の発言をしており、幼少期に母親が2〜3カ月に一度、モスバーガーの海老カツバーガーを買ってくれたことが思い出として残っているという。

この話題から、「私、ロッテリアでバイトしてたことがあるからわかるんだけど、アイドリングタイム、つまりお昼のピークを過ぎたちょっと空いている時間帯に、主婦の方がキッチンに入っているときのバーガーが一番おいしいの。混んでる時間帯は作り置きしてあるけど、空いている時間は、注文を受けてから包んでくれる」と学生時代にロッテリアでアルバイトをしていた経験から、ハンバーガーショップでの“おいしい時間帯”を熱弁。

番組には、実際に伊豆のモスバーガーで働くリスナーからのメールも届き、「熟練の主婦バイトが、スライサーと手切りでおいしいキャベツの千切りを作り出している」といったこだわりの裏側が明かされた。

これを受けた田中は、「モスを食べるためだけに、伊豆の函南店まで行こうかと思う」と真剣に考えていた。