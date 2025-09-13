Ｊ１残留争いの３チームが敗戦…横浜ＦＭは川崎に完敗も、湘南、新潟も敗戦で残留圏内に踏みとどまる

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 横浜ＦＭ０―３川崎（１３日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで川崎に０―３で敗れた。

前半４分にボールを持ち運んだＤＦ角田のパスミスからＤＦラインの裏を突かれ、川崎のＦＷ伊藤にドリブル突破を許し、公式戦６試合連続得点となる鮮やかな左足シュートを決められて先制された。

さらに後半１２分には、セットプレーの流れからＭＦ喜田がボールを失い、ロングカウンターを受ける。川崎ＦＷエリソンのシュートをＧＫ朴が一度はセーブするも、こぼれ球に反応した川崎ＭＦ山本をＤＦ鈴木が倒してしまいＰＫを献上。さらにこのプレーがＶＡＲ判定で警告から退場処分に変更となり、ＰＫもエリソンに決められて０―２。終了間際にも川崎ＦＷ宮城に３点目を献上し、リーグ戦３戦未勝利＆無得点で、今季最多４万１２２１人が来場した一戦で完敗を喫した。

しかし、横浜ＦＭと同勝ち点で並ぶ降格圏内１８位の湘南が、鹿島に敵地で０―３で敗戦し、最下位の新潟もホームで清水に０―１で敗戦。残留争いを繰り広げる下位４チームで今節勝ち点を積んだのは１２日の試合で町田と引き分けた１９位横浜ＦＣだけで、下位４チームに順位変動はなかった。