◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

陸上男子１００メートル予選で、世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は、１０秒３７の７組７位で１４日の準決勝進出を逃した。

昨夏のパリ五輪は１００メートル準決勝で、世界大会での日本人最速となる９秒９６をマークしたものの、わずか０秒０３紗で決勝進出を逃した。世界での借りは世界で返す。冬季練習に力を入れ、スピードに磨きをかけてきた。

今季は４月のダイヤモンドリーグ初戦（中国）でシーズンインし、順調に滑り出したかに思われたが、５月１８日のセイコーゴールデングランプリ（東京・国立競技場）を左足の違和感で欠場。７月の日本選手権も右股関節上部の骨挫傷の影響もあってか、思い通りの走りができず予選敗退するなど、ここまで決して順調ではなかった。

それでも、焦らずじっくりと仕上げて、回復。９月１日から８日まで行った宮崎合宿ではレースを想定し、長い距離を取り入れるなど強度の高い練習をこなし、最大目標に照準を合わせてきた。

今季のベストは１０秒３１で日本選手権以降、レースに出場していないハンデはあるとはいえ、「いい結果を出したい」と手応え十分で大会に臨んでいたが、結果につなげることはできなかった。