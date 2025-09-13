【漫画】本編を読む

【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】

『その物件、告知事項アリ: 建築デザイナーが明かす怖い部屋』（宮本ぺるみ：原作、宮本ぐみ：漫画/竹書房）は、実在する「告知事項アリ」の物件に足を踏み入れた人々が体験した恐怖を、現役建築デザイナーの視点で描いた実録ホラー漫画だ。紹介されるのは、事故死、孤独死、強盗殺人、不可解な事件といった、何かが過去に起こった部屋。そこに住んだ、あるいは関わった者だけが知る、逃げ場のない恐怖である。

　2児のシングルマザー・宮本ぺるみは、夫の自殺をきっかけに多額の借金を背負いながら「株式会社ミヤモト」を立ち上げ、建築デザイナーとしての仕事を続けている。姉で経理担当・ぐみ、顧問弁護士・のっぽ、デザイナー・二木、見習い・シュンペーが所属し、彼女たちが実際に訪れて体感した出来事が綴られている。

　紹介されている物件は事故物件のみならず、土地そのものに由来する因縁や、風水、地相の面から「住んではいけない」とされる場所まで多様だ。どのエピソードでも、謎の人影や物音、娘が不可解な行動を取る、といった怪奇現象に悩まされる依頼人の苦しみが描かれる。言葉にし難い違和感が、徐々に明確な形を持った恐怖に変わっていく過程には鳥肌が立つ。ページを捲りながら、まるで現場に立ち会っているかのような恐怖を体感できるだろう。

　加えて、本作の魅力は恐怖体験だけではない。宮本とスタッフたちが、依頼人とどう向き合い、物件に潜む問題をどう解き明かしていくのか。そしてその過程で浮かび上がる人間関係や背景も語られ、読み手は「自分だったらどうするか」を考えずにはいられなくなってしまう。

　他人事とは思えない恐怖。読後、つい背後を振り返ってしまいたくなる、そんなじんわりとした怪談を味わいたい人におすすめだ。

文＝ネゴト / fumi