¤º¤ó¡¦¤ä¤¹¡¡¼ã¼ê»þÂå¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»5¼Ò¤«¤é¼Ú¶â¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¦¥ÉÎëÌÚ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö²È°ì¸®Ê¬¡×¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×¤ä¤¹¡Ê55¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Í¥¿¥Ñ¥ì¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Î¼Ú¶â³Û¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö·ëÀ®25Ç¯!¤º¤ó¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤¿¤Ö¤é¤ê¥Æ¥Ã¥Ñ¥óÈÓ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è²¼ÇÏ¡£¤³¤ÎÃÏ¤ÏÁêÊý¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿³¹¤À¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼ã¼ê»þÂå¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë³Ø·ÝÂç³Ø±Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÅ¹¤ËÅþÃå¤·¡¢²û¤«¤·¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤¹¤ë2¿Í¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¼ê»þÂå¤ÎVTR¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÅö»þ·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼ýÆþ¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ä¤¹¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»5¼Ò¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¡¢Êú¤¨¤¿¼Ú¶â¤Ï²¿¤È200Ëü±ß¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¡£¤½¤Î¤¿¤áÈÓÈø¤Ï¡Ö¡ÊÆ±´ü¤Î¡Ë¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤È¤«¤Ë¤·¤³¤¿¤Þ¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤·¡Ö¥¦¥É¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï²È°ì¸®Ê¬·ú¤Ä¤°¤é¤¤¡£¤¤¤ä¥Þ¥¸¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼¡¤ÎÇ¯¤ËÊ§¤¦ÀÇ¶â¤Þ¤Ç²¶¤¿¤Á¤Ë»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Á°¼Ú¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¤Þ¤¡ÀÇ¶âÊ§¤¦¥·¥¹¥Æ¥àÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£