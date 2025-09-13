Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡×¤ò3É¼º¹¤ÇÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï8·î26¡Á29Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè14½µ°Ê¹ß¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀÇÐÍ¥¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ÏÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÅì³¤ÎÓÌÀ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤ÎÓ¤Ï¡¢¹âÃÎ¿·Êó¤Î¼Ò°÷¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î¸µ¾å»Ê¡£ÌÀ¤ë¤¯¤ä¤µ¤·¤¯¤â¡¢»Å»ö¤Ë¾ðÇ®Åª¤ÊÅì³¤ÎÓ¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿²¸¿Í¤Ç¤¹¡£²¿»ö¤Ë¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÅì³¤ÎÓ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ËÅ¬Ìò¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÀ¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯±éµ»¤â¾å¼ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¿´¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Î¤Ö¤òÅìµþ¤Ø¹Ô¤«¤»¤ë»þ¤Î±éµ»¤¬¤â¤é¤¤µã¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»³Íü¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤ë¤ÈÃ¯¤¬¼çÌò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æ¼çÌòµã¤«¤»¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ëËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤ÏÌ¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Ìø°æ¿ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÀ¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌ¡²è¤ä³¨¤ò°¦¤·¡¢Îò»ËÅª¤ÊÌ¾ºî¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¿ó¤ò¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÏÈ´·²¤Î±éµ»ÎÏ¤ÇÉ½¸½¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤â¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¡¢¡ÖÀï»þÃæ¤Î±éµ»¤ä¥×¥í¥Ý¡Ý¥º¤Î¥·¡Ý¥ó¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤â´¶·ã¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÌ¡²è²ÈÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¸«»ö¤Ë¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
