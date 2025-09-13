¡í¥à¡¼¥É²ÎÍØ¤Îµ®¸ø»Ò¡í¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤Î½é¥¢¥ë¥Ð¥à11¡¦26È¯Çä·èÄê¡¡ÃæÀîÇîÇ·»á¤ÎºîÉÊ¤ò¥«¥Ð¡¼
²Î¼ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡Ê51¡Ë¤Î½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡¡Âç¤¤¤Ë²Î¤¦¡ÁÃæÀîÇîÇ·ºîÉÊ½¸¡×¤¬11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÏÂÅÄ¹°¤È¥Þ¥Ò¥Ê¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î¸µ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï²Î¼ê¡¢·Ý¿Í¡¢²ÎÍØ¸¦µæ²È¤Ê¤É¤ÈÉý¹¤¯³èÌöÃæ¤Î¡È¥à¡¼¥É²ÎÍØ¤Îµ®¸ø»Ò¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬·É°¦¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥à¡¼¥É²ÎÍØ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºî¶Ê²ÈÃæÀîÇîÇ·»á¤ÎºîÉÊ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¡ÖÂº·É¤¹¤ë¡È¥à¡¼¥É²ÎÍØ¤ÎÉã¡É¤¿¤ëºî¶Ê²È¡¢ÃæÀîÇîÇ·ÀèÀ¸¤ÎËÂ¤¤¤À¼î¶Ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»Æ±Æü¡¢·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡¡Âç¤¤¤Ë²Î¤¦2025¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢ÃæÀîÀèÀ¸¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¶ì³Ú¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿üâÈ«¤¸¤å¤ó»ÒÀèÀ¸¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖºîÉÊ¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢Âç½°¤¬Î®¤·¤¿ÎÞ¤ò¶»¤Ë¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»×¤¨¤Ð¾®³Ø6Ç¯¤Î»þ¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¡Ø¥é¥Ö¥æ¡¼Åìµþ¡Ù¡Ø¤¿¤½¤¬¤ì¤Î¶äºÂ¡Ù¤È¤¤¤¦2Ëç¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÈ×¤«¤é¡¢²Î¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ØÃæÀîÇîÇ·¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¿´¤Ë»¤¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÆ±»þ´ü¤Ë¡¢¶ÌÃÖ¹¨¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤«¤é¥Æ¡¼¥×¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â°¦Ä°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤Ï¸Þ¤Ä¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢ÃæÀîºîÉÊ¤È¸åÆüÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¡¢¤³¤ì¤é¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç·Á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¤´¶³´¤òÊú¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£