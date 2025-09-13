彼をドキッとさせる♡ 自然にできる【さりげない甘え方】

「甘えたいけど、どう甘えたらいいのかわからない」「甘えすぎると逆効果になりそうで怖い」と感じているあなた！あまり気負わず、自然に甘えることで、彼はあなたの可愛らしさに気づき、ますますあなたに夢中になるはず…！？今回は、「彼へのさりげない甘え方」を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

さりげなく手に触れる

彼をドキッとさせる甘え方としておすすめなのは、さりげなく彼の手に触れることです。 例えば、一緒に歩いているときや、なにかものを渡すときに軽く手を触れてみるなど、特別な意味を持たせずに自然に彼の手に触れることで、彼はドキッとすること間違いなしかも！？ この行動を繰り返すことで、彼はあなたのことをさらに意識するようになるでしょう。

お願いをする

次におすすめするのは、お願いの言葉を使うことです。 甘えたいときに「お願い、○○してくれる？」と言うだけで、彼は思わずあなたのことを助けてあげたくなるでしょう。 男性は、頼られることにうれしさを感じることが多いので、「お願い」という言葉に弱いんです。 このお願いの言葉を上手に使うことで、彼の気持ちをうまく引き寄せることができますよ。

不意に見せる

そして、最も効果的な甘え方は、不意に甘えを見せることです。 普段はしっかりしているあなたが、ふと甘えた顔を見せることで、彼は驚きつつもそのギャップに心を奪われるかも！ 例えば、ちょっと甘えた声で「疲れちゃったなぁ」と言ったり、軽く膝に頭や手を預けてみたり、自然に甘える瞬間を作り出すだけで、彼は「こんな顔もしてくれるんだ」と感じ、ドキッとするのです。 いかがでしたか？ 今回は、「彼へのさりげない甘え方」を体験談やインタビューをもとにご紹介しました。 自然に、でも効果的に甘えることで、彼との距離はぐっと縮まります。 これらの甘え方を日常に取り入れて、彼氏や気になる彼と素敵な恋愛を楽しんでくださいね♡

ライター Ray WEB編集部