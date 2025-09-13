◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

男子１００メートル予選が行われ、日本選手たちの激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二と大会アンバサダーを務める女優・今田美桜の興奮も絶頂に達した。

初出場の守祐陽（大東大）は２組で７位、元日本記録保持者で７月の日本選手権を制した桐生祥秀（日本生命）は昨年のパリ五輪金のノア・ライルズ（米国）と同組の３組で５位とともに予選落ち。

そして、世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は最終７組に登場する。

桐生、守の予選落ち後、ウォーミングアップするサニブラウンの映像を見た織田は「全然、映らないので、サニ（会場に）来てないのかと思いました」と笑わせた後、「おい、おい、おい、もう嫌だ。ドキドキするわ。また、ケガが再発したのかとか（思った）」と続けた。

「たまには安心させて見せてよ」とサニブラウンに勝手に要望すると、レースについて「もう分からないっす。分からないし、残酷な競技だと思います。僕はもちろん、サニはやってくれると思ってますけど、みんな、そう思ってるんじゃないですか？ でも、レベル的には恐ろしいですね」と話していた。