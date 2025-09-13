◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１１ｘ―１０阪神（１３日・東京ドーム）

巨人の坂本勇人内野手がサヨナラ打を放った。

１点を追いかける９回１死二、三塁で代打で登場。フルカウントからドリスが投じた真ん中１５１キロツーシームに反応。コンパクトにはじき返した打球は遊撃の熊谷のグラブを強襲して、中堅へと抜けていった。２点サヨナラ打で激戦に終止符を打った。「当たりは良くなかったですけど、良かったです」と頬を緩ませた。

阿部監督は背番号６の勝負強さを絶賛。「もうあそこしかなかったんで。けどああやって打てるのは大したもんですよね」。代打の難しさを経験している指揮官は「難しさは僕も知っているんで、とにかくインフィールド内に飛ばすというのはすごく難しいことであって、それができるからこそ一番大事なところに取っておいているんで」と目を細めた。

ＣＳ第１ステージが本拠開催となる２位を目指している。坂本は「まだシーズン終わってないので、まず監督も全試合勝つつもりでやると言っていますし、他の選手もそういうつもりでやってると思うんで、そこにフォーカスしてやりたい」と見据えた。