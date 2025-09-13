◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

世界陸上・女子1500メートル予選が行われ、田中希実選手は1組10着で予選敗退となりました。

各組6位以内が準決勝に進める中、1組に登場した田中選手は、集団前方でレースを進めた残り1周。周囲のペースアップについて行けず、徐々に順位を落とすと、最後は4分7秒34の10着フィニッシュ。準決勝進出とはなりませんでした。

田中選手はレース後、「今の私の実力では厳しかった部分が大きいなと思っている」と悔しさを滲ませ、「あのペースの時に余裕を持って走ることができないというところに弱さを感じました。ラストも自分の力を出し切っているつもりなんですけど、出し方がわからない」と現状を口にします。

8位入賞を果たした東京五輪は無観客で行われた一方、今大会は5万人のファンの歓声を受けました。田中選手は「たくさんの方に見ていただいているということが、すごく嬉しくて楽しくて、スタートラインにつくまですごく幸せな時間を味わうことができました」と感謝を表しました。

田中選手は今大会、1500mのほかに5000mにもエントリー。18日に行われる予選へ向けて、「このあと5000mもある。すごく苦しい時間も長かったんだけれども、いまはどんな結果であれ、この瞬間のためにすべてがあったと思いたい」と気持ちを切り替えました。