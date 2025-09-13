俳優の伊藤沙莉さん（31）が13日、主演映画『風のマジム』の全国公開舞台挨拶に登場。1月に結婚を発表した夫で劇作家・演出家の蓬莱竜太さんとの料理にまつわるエピソードを明かしました。

映画『風のマジム』（全国公開中）は、沖縄を舞台に伊藤さん演じる主人公・伊波まじむが、純沖縄産のラム酒をつくるという夢を実現するため、家族、会社、島民を巻き込んで奮闘する姿を描いた物語です。

主人公の名前の“まじむ”は、沖縄弁で“真心”を意味する言葉ということで、真心を込めてやっていることについて聞かれた伊藤さんは「ご飯をつくるのは、大変真心込めてやらせていただいております。やっぱりおいしさが違うかなって思うので」と答えつつ「頻繁ではありません。気が向いたら、時間があるときはやらせていただいてます」と笑顔を見せました。

そして、最近真心を込めた料理について「最近はゴーヤのから揚げ。真心込めて揚げて、つまみ食いしたら、揚げたてが一番おいしいってなって。“ちょっとこれは揚げたてじゃないとダメだぞ”と思って、夫をキッチンに呼んで、揚げながら飲みながらみたいな感じでやらせていただきましたね」と、夫婦のほほえましいエピソードも明かしました。