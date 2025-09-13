【モヤッ！SNSの離婚報告】「距離を置く！」ママ友との関係を見直すとき＜第10話＞#4コマ母道場
皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？ 直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。
第10話 私が出した結論
【編集部コメント】
ユキノさんはミサさんの価値観に戸惑いながら、悟ったのかもしれません。「ミサさんとはしょせん、ただのママ友という関係だった」と……。ママ同士で価値観に違いが出てくるのは仕方がありません。ただ今回のことはユキノさんにとって、関係性を見直したいほどの思いをした出来事だったようです。心にモヤモヤを抱えていても、子ども同士に繋がりがあるかぎり続いていくママ友関係。心が穏やかでいられる程度に、ミサさんとお付き合いしていけることを祈っていますよ！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第10話 私が出した結論
【編集部コメント】
ユキノさんはミサさんの価値観に戸惑いながら、悟ったのかもしれません。「ミサさんとはしょせん、ただのママ友という関係だった」と……。ママ同士で価値観に違いが出てくるのは仕方がありません。ただ今回のことはユキノさんにとって、関係性を見直したいほどの思いをした出来事だったようです。心にモヤモヤを抱えていても、子ども同士に繋がりがあるかぎり続いていくママ友関係。心が穏やかでいられる程度に、ミサさんとお付き合いしていけることを祈っていますよ！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子