◆明治安田生命J1リーグ第29節 福岡2―4C大阪（13日・ベスト電器スタジアム）

アビスパ福岡が落雷による中断とハーフタイムによる変則的なブランクを挟んだ後半、悪夢の3失点で逆転負けを喫した。5月の第14〜16節の3連敗以来、約4カ月ぶりにリーグ戦で連敗した。

今節は安藤智哉と松岡大起の主力2人が累積警告のために出場停止。松岡に代わって重見柾斗がボランチに入り、ともに故障による長期離脱から前節に復帰したばかりの小田逸稀と志知孝明も先発した。

リーグ屈指の攻撃力を誇るC大阪に鋭いカウンターからゴール前に迫られるシーンが続いたが、前半41分にショートコーナーからペナルティーエリアの外で待ち構えていた見木友哉がミドルシュート。大雨で滑りやすくなったピッチでグラウンダーのボールが走り、ネットを揺らした。見木はチーム最多5点目となった。

前半追加タイム5分が終了する間際に落雷のため、試合が約45分間中断。再開後、1分あまりプレーした後に再びハーフタイムに入った。

長いブランクから明けた後半9分、右サイドの突破を許し、最後は柴山昌也に同点ゴールを許した。10分後に再び柴山に勝ち越し弾を浴びると、ラファエル・ハットンにも2発決められた。後半追加タイムに途中出場のウェリントンが1点返したものの、反撃が遅かった。