◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク―くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）

ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（30）が先発し、1回12球を投げて三者凡退に抑えた。

右肩のコンディション不良のために独自調整を重ねており、登板は2度目。「自信を持って投げられたし、投げたいように投げることができた」と語った。

先頭打者の元西武・鈴木将平を遊ゴロに仕留めると、続く打者は全4球真っすぐで空振り三振。最後は二飛に打ち取った。この日の最速は152キロだった。

今回はもっと打者に向かって投げていくことをテーマに掲げた。10日に福岡県筑後市のファーム施設で実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板した際、2023年に1軍投手コーチだった斉藤和巳3軍監督（47）から助言された。

全12球のうち9球が真っすぐを放ったオスナは「変化球より真っすぐの方がどういう状態かが分かる」と語った上で「今週はそれ（斉藤3軍監督の言葉）を意識してやってきた。23年の時のいい状態のフォームに戻ってきたのではないかなと思う」と手応えを口にした。

今季は25試合に登板し3勝1敗8セーブ、防御率4・32。状態が上がらず、交流戦中に守護神の座を外れ、6月19日に出場選手登録を抹消。9月5日のウエスタン・リーグのオリックス戦（タマスタ筑後）で約2カ月半ぶりに実戦復帰した。

（浜口妙華）