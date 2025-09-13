¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¹¬¤»¤½¤¦¡×Î¥º§ÁÊ¾Ù·Ð¤¿ÇÐÍ¥¤ÈºòÇ¯à21ºÐº¹º§á¡Ä41ºÐÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¾Ð´é°î¤ì¤ëà²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÈÂ²¡×
¹¬¤»¥ª¡¼¥éËþºÜ¡ªÊì¤â²Ã¤ï¤ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡É×¤Ï21ºÐºÐ¾å¡Ä¡£ºòÇ¯·ëº§¤·¤¿41ºÐÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îà²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¯²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî粼²Ö²»¤µ¤ó¡£¡ÖÉ×¤¬»ä¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢»ä¤¬Êì¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢Êì¤¬É×¤Î¼ê¤ò¼è¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â¡×¤ÈÂ³¤±¡¢É×¤ÎÀî粼ËãÀ¤(62)¤È²Ö²»¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò¸ò¤¨¤¿¾Ð´é°î¤ì¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢²Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏÌµ¤¯¤Æ¡Ä²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤êÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤¬¤Û¤Î¤Ü¤Î¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÈÂ²½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ËãÀ¤¤Ï¡¢1990Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥¤¥ä(63)¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢ÁÊ¾Ù¤ò·Ð¤Æ23Ç¯¤ËÎ¥º§À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£24Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç²Ö²»¤µ¤ó¤È¤ÎºÆº§¤ò¸øÉ½¤·à21ºÐº¹º§á¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£