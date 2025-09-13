ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J1】清水エスパルス アルビレックス新潟に1対0で勝利（デンカビッ… 【J1】清水エスパルス アルビレックス新潟に1対0で勝利（デンカビッグスワンスタジアム） 【J1】清水エスパルス アルビレックス新潟に1対0で勝利（デンカビッグスワンスタジアム） 2025年9月13日 21時10分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【明治安田J1リーグ 第29節 結果】清水エスパルス 1-0 アルビレックス新潟（デンカビッグスワンスタジアム） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【J1】清水エスパルス先制も 鹿島に追いつかれ１－１ドロー（ＩＡＩスタジアム日本平） 【解説】静岡市が検討する“新スタジアム”構想…試されるサッカー王国｢every.しずおか｣津川アンカーが検証 清水エスパルス アウェーでアビスパ福岡の猛攻しのぎスコアレスドロー（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） グループウェア, 慰霊祭, フローリング, 老人ホーム, ネジ, 静岡, 訪問介護, 神奈川, リペア工事, 伊東市