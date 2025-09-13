川崎が今季初リーグ３連勝　伊藤達哉の公式戦６戦連続ゴールで先制　エリソンのＰＫ　宮城天の追加点で３―０

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 横浜ＦＭ０―３川崎（１３日・日産スタジアム）

神奈川ダービーはアウェーの川崎が制し、今季初のリーグ３連勝を飾った。前半４分、ＤＦファンウェルメスケルケン際からパスを受け、右サイドを抜け出したＦＷ伊藤達哉が相手を交わして、左足で逆サイドに鮮やかなゴール。ルヴァン杯を含め、公式戦６戦連発７ゴールとなった。リーグ戦では今季８得点目を記録した。

前半１７分には、ＭＦ山本のスルーパスからＭＦ脇坂とつなぎ、最後はゴール前で横パスをＦＷマルシーニョがシュートと決定的チャンスを迎えたが、これはＧＫ朴にセーブされた。その後も１９分にＦＷエリソンが右足でシュート。４４分には、左ＣＫの流れからファーサイドでボールを受けた伊藤が右足で素早い振りからのシュートで相手ゴールを脅かした。前半は１―０で川崎がリードして折り返した。

後半も川崎が多くチャンスをつくった。５分には脇坂が相手を交わしてシュート。９分、右サイドからのＦＫを脇坂が上げ、ＭＦ橘田が手前で右足シュートと好機が続いた。１１分には、相手ＣＫからカウンターを仕掛け、エリソンが独走。左足シュートは、ＧＫ朴にはじかれたが、ゴール前に詰めた山本がＤＦ鈴木に後方から倒され、ＰＫを獲得した。鈴木は退場となり、このＰＫを１７分にエリソンが決めて、リーグ戦３戦５発。背番号９が貴重な追加点を奪った。

後半アディショナルタイム８分にはＦＷ宮城が右足でダメ押しの３点目を挙げた。守っては、リーグでは６月１４日・横浜ＦＣ戦（ニッパツ）以来となる１０試合ぶりの無失点で終えた。