昨年夏に新潟県立自然科学館で開催され、約3万2000人を動員した体験型展示会「ホラーにふれる展 −映画美術の世界−」が、バージョンアップし、東京ソラマチで開催されることが決定した。期間は10月11日（土）〜11月9日（日）。

「松竹お化け屋本舗」によるこの展示会は、ホラーの映画美術にスポットを当て、“昭和50〜60年代の日本”をテーマに、レトロで不穏な映画美術作品を展示。スクリーン越しでは分からないさまざまな仕掛けや工夫が施されており、見るだけでなく実際に“触れて・撮って”楽しむことができる。会場内の展示はすべて写真・動画撮影ＯＫ、セットの裏側に回って記念撮影ができる美術作品も用意している。新潟で好評だった作品はもちろん、新たに作品が多数追加されているという。

昨年開催時の様子

『ホラーにふれる展 -映画美術の世界-』

開催日程： 2025年10月11日（土）〜11月9日（日）

営業時間： 11:00〜21:00

※最終入場は終了30分前 ※最終日の営業時間は11:00〜18:00

開催場所：東京ソラマチ®5階 スペース634 (東京都墨田区押上1丁目1-2)

東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅 正面口より すぐ

東武スカイツリーライン・半蔵門線・京成線・都営浅草線 押上駅 地下3F B3出口・A2出口より すぐ

主催：ホラーにふれる展実行委員会

企画・制作：松竹お化け屋本舗

公式サイト：https://plan.shochiku.co.jp/horrornifureruten

©ホラーにふれる展実行委員会