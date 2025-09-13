横浜ＦＭ、川崎に０―３完敗で３戦未勝利＆無得点…先制された試合は３分け１４敗

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 横浜ＦＭ―川崎（１３日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで川崎に０―３で敗れた。

試合前の時点でＪ１残留圏内の１７位に位置するが、降格圏内の１８位湘南とは勝ち点２５で並んでおり、Ｊ１残留に向けて残り１０試合は重要な試合が続く。

しかし、横浜ＦＭは前半４分にいきなり失点する。ボールを持ち運んだＤＦ角田のパスミスからＤＦラインの裏を突かれ、川崎のＦＷ伊藤にドリブル突破を許し、公式戦６試合連続得点となる鮮やかな左足シュートを決められて先制された。

前半１７分にもＤＦラインの裏を狙われて川崎のＦＷマルシーニョにフリーでシュートを打たれたが、ここはＧＫ朴が左足で好セーブ。２失点目こそ免れたものの、攻撃面では連動してゴール前まで攻め込み場面も少なく、決定機を作ることがなかなか出来ず。停滞感が漂う中、前半は０―１で折り返した。

後半５分にもＭＦ脇坂に左足シュートを打たれるも、ここもＧＫ朴が好セーブ。その直後にはＤＦ角田のロングボールからＭＦ植中が決定機を迎えるも、フリーで放ったシュートは枠から外れてしまった。

すると後半１２分、セットプレーの流れからＭＦ喜田がボールを失い、ロングカウンターを受ける。川崎ＦＷエリソンのシュートをＧＫ朴が一度はセーブするも、こぼれ球に反応した川崎ＭＦ山本をＤＦ鈴木が倒してしまいＰＫを献上。さらにこのプレーがＶＡＲ判定で警告から退場処分に変更となり、ＰＫもエリソンに決められて０―２になる。

その後、一人少なくなったことで反撃に出ることも出来ず。終了間際にも失点するなど、攻守に精彩を欠き、リーグ戦３戦未勝利＆無得点で、今季最多４万１２２１人が来場した一戦で完敗。これで先制された試合は今季１７試合で３分け１４敗となった。