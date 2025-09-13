◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

男子１００メートル予選が行われ、日本選手たちの激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二と大会アンバサダーの女優・今田美桜の興奮も絶頂に達した。

初出場の守祐陽（大東大）は２組で７位、元日本記録保持者で７月の日本選手権を制した桐生祥秀（日本生命）は昨年のパリ五輪金のノア・ライルズ（米国）と同組の３組で５位となり、予選落ちとなった。

桐生の結果に織田は「クワ〜ッ！」とうなると「ハハハ、ハハ」と苦笑。「いや〜、レベル高いっすね。第１組でまさか９秒８台が２人出てくる時点で、おい、おい、おい、どうなってんの、東京？ って思いましたけど、いやあ、何、このレースと」と話すと「いや〜、頑張ってんだけどな〜」と続けた。

今田も「いやあ、残念でしたね。レース前の緊張感が会場一体から伝わってきて、すごい空気だったんですけど、惜しかったですね〜。悔しいですけど、お疲れ様でした」とコメント。織田は「もうタイム的に拾われる可能性はない？ プラス３には」と質問するも、可能性がないことを伝えられ肩を落としていた。