※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

義妹と夫の関係を知った妻は、夫を制裁するため証拠集めを進めることに。しかし夫は在宅勤務を装い義妹を家に呼び込み、なかなか決定的な証拠を残しません。そんな中、お隣さんが協力を申し出て作戦は動き出すことに。妻は平静を装いながら夫の在宅予定を探ります。何も知らない夫は義妹との密会に浮かれていますが…？



計画は完璧！弟に勝った！優越感がたまらない！義妹を家に招き入れ、得意げな夫。まだ何も妻にバレていないと思い込んでいるようです。義妹は仕事ばかりの夫に不満があることを漏らします。実は優秀な起業家の義弟に対して、夫はコンプレックスを抱いていたのです。義妹に手を出したのはまさにそのコンプレックスがため…義妹を奪うことで、弟に勝った気になっていたのです。(ぽん子)